Uşak Belediyesi'ne Yeni Dalga Operasyon! Özkan Yalım'ın Mekanlarına Baskın Düzenlendi

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Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerine yönelik yeni bir operasyon düzenledi.

KAMU ZARARI 17 MİLYON LİRA

Belediyeye ait şirketlerde sigortalı gösterilen ancak Yalım'a ait olduğu iddia edilen şirketlerde çalıştığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lirayı bulduğu tespit edildi.

YALIM'IN ŞİRKETLERİNE BASKIN

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık kapsamında başlatılan operasyonda, Özkan Yalım’a ait otel, restoran ve eğlence mekânlarında yapılan aramalarda 52 dijital materyal ve 36 fiziki belgeye el konuldu.

'YALIM'A AİT ŞİRKETLERDE ÇALIŞIP BELEDİYEDEN MAAŞ ALDILAR' İDDİASI

Belediyeden maaş alan şüphelilerin şirketin maaş listelerinde yer aldığı, şirket adına işlem yaptığı ve mesai saatlerinde özel işletmelerin bulunduğu bölgeden çok sayıda baz sinyali verdiği belirlendi.

Kaynak: AA-DHA-İHA