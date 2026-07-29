FSM Köprüsü Çıkışında Banka Personelini Taşıyan Servis Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında banka personelini taşıyan bir servis minibüsü yan yattı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken 13 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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Kaza, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Etiler ayrımında saat 08.00 sıralarında meydana geldi.
13 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, Necdet K.’nın kullandığı banka servisini taşıyan midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle önündeki iki otomobile çarparak yan yattı. Kazada midibüste bulunan 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar tek tek ambulanslara alınarak çevre hastaneler kaldırıldı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan midibüsün kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA-DHA-İHA
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