FSM Köprüsü Çıkışında Banka Personelini Taşıyan Servis Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında banka personelini taşıyan bir servis minibüsü yan yattı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken 13 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Etiler ayrımında saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

13 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Necdet K.’nın kullandığı banka servisini taşıyan midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle önündeki iki otomobile çarparak yan yattı. Kazada midibüste bulunan 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar tek tek ambulanslara alınarak çevre hastaneler kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan midibüsün kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Trafik kazası İstanbul
Son Güncelleme:
Uşak Belediyesi'ne Yeni Dalga Operasyon! Özkan Yalım'ın Mekanlarına Baskın Düzenlendi Özkan Yalım'ın Mekanlarına Baskın Düzenlendi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Gülistan Doku Cinayetinde Umut Altaş'ın İtirafnamesi Ortaya Çıktı: 'Kafasına Sıktım, Babam Halletti Dedi' Gülistan Doku Cinayetinde Umut Altaş'ın İtirafnamesi Ortaya Çıktı: 'Kafasına Sıktım, Babam Halletti
ÇOK OKUNANLAR
Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Sinem Dedetaş Dahil 6 Gözaltı Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon
Gülistan Doku Cinayetinde Umut Altaş'ın İtirafnamesi Ortaya Çıktı: 'Kafasına Sıktım, Babam Halletti Dedi' Gülistan Doku Cinayetinde Umut Altaş'ın İtirafnamesi Ortaya Çıktı: 'Kafasına Sıktım, Babam Halletti
FSM Köprüsü Çıkışında Banka Personelini Taşıyan Servis Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var Çok Sayıda Yaralı Var
Fenerbahçe'nin 3'üncü Turdaki Rakibi Belli Oldu Fenerbahçe'nin 3'üncü Turdaki Rakibi Belli Oldu
Uşak Belediyesi'ne Yeni Dalga Operasyon! Özkan Yalım'ın Mekanlarına Baskın Düzenlendi Özkan Yalım'ın Mekanlarına Baskın Düzenlendi