Ege Denizi’nde 4 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ege Denizi’nde 4 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, deprem saat 22.17’de kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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