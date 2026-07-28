Ege Denizi’nde 4 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, deprem saat 22.17’de kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 28, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2026-07-28
Saat:22:17:43 TSİ
Enlem:39.273 N
Boylam:23.29683 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/QRRYDVZoOF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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