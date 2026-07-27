Aziz İhsan Aktaş Davasında 57. Perde Kapandı

İstanbul’da yürütülen 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davasının 57. duruşmasında sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı beraat savunması yaptı. Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, dosyada savunması alınmayan tek isim olan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yarın dinleneceğini açıklayarak duruşmayı erteledi.

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Aziz İhsan Aktaş Davasında 57. Perde Kapandı
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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinin karşısındaki dev duruşma salonunda görülen 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davasında finale yaklaşılıyor.

Duruşmada, bir kısım sanıklar ve avukatları savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulundu. Söz verilen bazı tutuksuz sanıklar, daha önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, sahte imza iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

'USULSÜZLÜK YAPMADIK, KAMU ZARARI YOK'

Tutuksuz sanıklar, eksik inceleme yapıldığı, özel belgede sahtecilik suçunun işlenmediği ve bu suçun unsurlarının oluşmadığı beyanında bulunarak, belediyede çalıştıkları dönemde herhangi bir usulsüzlük yapmadıklarını savundu. Görev ve yetkilerinin bulunmadığı alanlarda suçlandıklarını ve herhangi bir kamu zararının meydana gelmediğinin dosya kapsamında sabit olduğunu iddia eden tutuksuz sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Herhangi bir örgüte üye olmadıklarını belirten sanıklar, üzerlerine atılı tüm suçlamalardan beraatlerini talep etti. Sanıkların avukatları da dosya detaylı incelendiğinde müvekkillerine beraat kararı verilmesi gerektiğini kaydetti.

YARIN RIZA AKPOLAT KÜRSÜDE OLACAK

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, dosyada sadece görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve avukatlarının savunmalarının alınmadığını belirterek, yarın Akpolat ve avukatlarının savunma yapacaklarını söyledi.

Duruşma, yarına ertelendi.

Kaynak: AA

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