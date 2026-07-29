Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplandı. Kritik toplantı saat 16.24 itibariyle başlarken toplantının en önemli başlığının Terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YASAL DÜZENLEME

Süreçte gözler artık yasal düzenlemeye çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmeden yasalaşması planlanan düzenlemede gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak. Bu kapsamda yürütülen temas ve çalışmalarla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

ABD-İRAN GERİLİMİ MASAYA YATIRILACAK

Dış politikada ABD ile İran arasında Orta Doğu'da süren gerilim kabinenin gündemine gelecek. Bölgede kalıcı barış için başından bu yana adeta mekik dokuyan Ankara, gelişmeleri yakından takip ediyor. Toplantıda Washington-Tahran hattında yeniden bir anlaşma sağlanması için yürütülen diplomatik girişimler değerlendirilecek.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELERİN YANSIMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz krizi küresel ekonomi ile ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Kabine toplantısında, enflasyonu tetikleyen bu etkilere karşı yapılacaklar masada olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum konuşulacak.

Türkiye ve dünya gündemine dair diğer gelişmelerin de ele alınacağı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

Kaynak: AA