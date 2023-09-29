Altın Portakal krizi: Spor Bakanlığı desteğini çekti, spor salonu tahsisi iptal edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeselde FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunuyoruz" diyerek festivalden çekildi.

Altın Portakal krizi: Spor Bakanlığı desteğini çekti, spor salonu tahsisi iptal edildi

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmış, festivaldeki 20 jüri üyesi de belgesel seçkiye geri alınmazsa görevden çekileceğini açıklamıştı.

Altın Portakal Film Festivali'yse baskılara dayanamayıp geri adım atmış, ‘Kanun Hükmü' belgeselinin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verildiğini duyurulurken, “Filmdeki kişinin hakkında yargı sürecinin devam etmediğinin” belgelenmesi gerekçe olarak gösterilmişti.

Filmin geri alındığının açıklanmasından kısa süre sonra ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivalden çekildiğini duyurmuştu.

Dün de ‘Kanun Hükmü' adlı belgesel, daha önce çıkarılıp geri alındığı 60’ıncı Altın Portakal Film Festivali seçkisinden tekrar çıkarılmıştı.

Altın Portakal'da kriz sürüyor: Demet Akbağ, jüri başkanlığı görevinden ayrıldı!Altın Portakal'da kriz sürüyor: Demet Akbağ, jüri başkanlığı görevinden ayrıldı!Kültür - Sanat

SPOR BAKANLIĞI DA ÇEKİLDİ

Bugün ise Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Kanun Hükmü" filmi nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğini çektiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edilmiştir."

Etiketler
Altın Portakal Film Festivali
Canan Karatay korkuttu! Sofrada tüketilen o yemek erkekleri kötü etkiliyor... Canan Karatay korkuttu! Sofrada tüketilen o yemek erkekleri kötü etkiliyor...
25 yıllık aşçı açıkladı! Sünger gibi kek pişirmenin püf noktası! Hamura ekleyin... 25 yıllık aşçı açıkladı! Sünger gibi kek pişirmenin püf noktası! Hamura ekleyin...
Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı!
Boğaziçi'nde Murat Gülsoy'un üniversiteye girişi yasaklandı: "30 yıldır hocası olduğum..." Boğaziçi'nde Murat Gülsoy'un üniversiteye girişi yasaklandı: "30 yıldır hocası olduğum..."
ÇOK OKUNANLAR
'Cesaret' deyince onların adı bile geçmiyor: En korkak burçlar açıklandı En korkak burçlar açıklandı
Cansu Tosun'un annesi yasak aşka isyan etti: Ailecek görüşüyorlarmış Cansu Tosun'un annesi yasak aşka isyan etti: Ailecek görüşüyorlarmış
Selin Ciğerci, kızıyla birlikte Türkiye'den gitme kararı aldı: "İşimi ve kızımı orada büyüteceğim" Selin Ciğerci, kızıyla birlikte Türkiye'den gitme kararı aldı
Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son halini görenler tanıyamadı Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son halini görenler tanıyamadı
Meteoroloji 35 ili uyardı: Milyonlarca kişi sağanak yağıştan etkilenecek! Meteoroloji 35 ili uyardı: Milyonlarca kişi sağanak yağıştan etkilenecek!