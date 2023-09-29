Altın Portakal krizi: Spor Bakanlığı desteğini çekti, spor salonu tahsisi iptal edildi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeselde FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunuyoruz" diyerek festivalden çekildi.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmış, festivaldeki 20 jüri üyesi de belgesel seçkiye geri alınmazsa görevden çekileceğini açıklamıştı.
Altın Portakal Film Festivali'yse baskılara dayanamayıp geri adım atmış, ‘Kanun Hükmü' belgeselinin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verildiğini duyurulurken, “Filmdeki kişinin hakkında yargı sürecinin devam etmediğinin” belgelenmesi gerekçe olarak gösterilmişti.
Filmin geri alındığının açıklanmasından kısa süre sonra ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivalden çekildiğini duyurmuştu.
Dün de ‘Kanun Hükmü' adlı belgesel, daha önce çıkarılıp geri alındığı 60’ıncı Altın Portakal Film Festivali seçkisinden tekrar çıkarılmıştı.
SPOR BAKANLIĞI DA ÇEKİLDİ
Bugün ise Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Kanun Hükmü" filmi nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğini çektiğini açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edilmiştir."