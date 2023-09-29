İstanbullular dikkat! AKOM'dan hafta sonu uyarısı geldi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama geldi.

Son Güncelleme:
İstanbullular dikkat! AKOM'dan hafta sonu uyarısı geldi

AKOM, 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günü kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Gün içerisinde etkisini kaybeden yağışın kısa süreli ve yerel olarak görüleceği belirtilen açıklamada, yağışların 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi.

AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da vatandaşları uyardı.

Etiketler
İstanbul sağanak yağış Sağanak yağış AKOM
Son Güncelleme:
4 mevsim yaz olsun diyen 3 burç belli oldu! Aynı Ağustos Böceği gibiler... 4 mevsim yaz olsun diyen 3 burç belli oldu! Aynı Ağustos Böceği gibiler...
Avcılardaki KYK yurdunun inşaatı hala bitmedi: 8 bin öğrenci ne yapacağını bilmiyor Avcılardaki KYK yurdunun inşaatı hala bitmedi
KYK yurdu depremde hasar almıştı: NATO çadırlarına yönlendirilen öğrencilerden ücret istendi NATO çadırlarına yönlendirilen öğrencilerden ücret istendi
TRT1 "Gönül Dağı" dizisinde sürpriz gelişme... Eski oyuncu geri döndü! TRT1 "Gönül Dağı" dizisinde sürpriz gelişme... Eski oyuncu geri döndü!
ÇOK OKUNANLAR
'Cesaret' deyince onların adı bile geçmiyor: En korkak burçlar açıklandı En korkak burçlar açıklandı
Cansu Tosun'un annesi yasak aşka isyan etti: Ailecek görüşüyorlarmış Cansu Tosun'un annesi yasak aşka isyan etti: Ailecek görüşüyorlarmış
Meteoroloji 35 ili uyardı: Milyonlarca kişi sağanak yağıştan etkilenecek! Meteoroloji 35 ili uyardı: Milyonlarca kişi sağanak yağıştan etkilenecek!
Selin Ciğerci, kızıyla birlikte Türkiye'den gitme kararı aldı: "İşimi ve kızımı orada büyüteceğim" Selin Ciğerci, kızıyla birlikte Türkiye'den gitme kararı aldı
Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son halini görenler tanıyamadı Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son halini görenler tanıyamadı