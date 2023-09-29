KYK yurdu depremde hasar almıştı: NATO çadırlarına yönlendirilen öğrencilerden ücret istendi

6 Şubat'ta, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgedeki bir çok üniversite bu akademik yılda da online eğitim kararı aldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ise bir çok üniversiteden farklı olarak mimarlık ve mühendislik fakültelerinde yüz yüze eğitim yapılmasına karar verdi. Üniversitenin bu kararı öğrencilerin barınma sorununu da beraberinde getirdi.

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre; KYK yurdunun hasar görmesi nedeniyle öğrenciler barınma için NATO çadırlarına yönlendirildi ve öğrencilerden bunun karşılığında 570 lira ücret alındı.

ÖĞRENCİLER NATO ÇADIRLARINA YÖNLENDİRİLDİ, ÜCRET PEŞİN ALINDI

İskenderun’da bulunan Muhyiddin İbni Arabi KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nun depremde hasar görmesi nedeniyle öğrenciler, 2 Ekim'de başlayacak akademik yıl öncesi şehir merkezinin dışında bulunan NATO çadır kampına yönlendirildi. Yaklaşık 25 metrekarelik 10 kişilik çadırlarda ve kapısı olmayan ortak tuvalet ve banyolarda kalması istenen öğrencilerden 570 lira çadır ücreti peşin alındı. Ayrıca okula ulaşım için ayarlanması planlanan servisler konusunda da bir belirsizlik yaşandığı öğrenildi.

OKUL EĞİTİME HAZIR MI?

Yaşanan durum sonrası öğrenciler CİMER'E başvurdu ancak çözüm odaklı bir cevap alamadı. Afet Yönetim Topluluğu da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir görüşme gerçekleştirmek istedi ancak bakanlığın özel kaleminden başka kimse ile görüşemedi. Öte yandan üniversite yönetimi ise dün okulun eğitime hazır olduğuna dair resmi sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunurken, öğrencilerin Gazete Duvar'a ulaştırdığı görüntülerde ise okulun durumunun eğitime hazır olmadığı belirtildi.