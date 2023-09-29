Eski eşini öldüren yazar adliyeye sevk edildi: 'Bu bir şeref meselesi'

İstanbul'da ikamet eden sanat yazarı Funda Demir, 2 yıl önce boşandığı mali müşavir eski eşi Mustafa Çapar'ı ekmek bıçağıyla boğazından yaralayarak öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri, 3 çocuk annesi şüpheli Funda Demir'i gözaltına aldı. Şüpheli kadın cinayet bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HaberTürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Funda Demir ve Mustafa Çapar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Funda Demir, eline aldığı ekmek bıçağı ile eski eşine saldırdı. Boğazından yaralanan erkek olay yerinde hayatını kaybetti.

'ŞEREF MESELESİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM'

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler binanın dış kapısında Funda Demir'i gözaltına aldı. Şüpheli Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan Demir, cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde “Bu bir şeref meselesi konuşmak istemiyorum” dediği öne sürüldü.

FUNDA DEMİR KİMDİR?

Lisans eğitimini İnönü Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında kitap, tiyatro, satranç ve çevre kulüplerindeydi. 1999-2006 yılları arasında İstanbul’da öğretmen olarak görev yaptı. Ardından on yıl özel bir şirkette proje yönetiminde çalıştı. Bu esnada Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı, ayrıca ICF onaylı ACTP belgeleri aldı. 2016 yılında profesyonel çalışma hayatını bırakarak edebi anlamda yazın ve okuma çalışmalarına dahil olmaya başladı. Roman, öykü ve tiyatro metinleri üzerine çalışmaktaydı