Otel odasında mastürbasyon yapan turist gözaltına alındı

Şişli’de kaldığı otel odasının perdesi açık vaziyette mastürbasyon yapan turist, şikayet üzerine gözaltına alındı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda; bir turist, otel odasının perdesi açık vaziyette mastürbasyon yaparken görüntülendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, çevredeki diğer otelde kalanlarca görüntülenen bu olayın ardından, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü olaya müdahale etti.

Suudi Arabistan vatandaşı olduğu öğrenilen şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.