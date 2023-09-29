Avcılardaki KYK yurdunun inşaatı hala bitmedi: 8 bin öğrenci ne yapacağını bilmiyor

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bulunan Cerrah Mehmet Paşa KYK yurdunun inşaatı hala devam ediyor. İstanbul’daki çoğu üniversitenin eğitim takvimi 2 Ekim’de başlayacak ancak bu yurda yerleşen öğrencilerin ne yapacağı henüz belirsiz.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı görevlileri öğrenci gibi arayıp sorduğumuzda, inşaatın hala devam ettiğini öğrendik. Yurda yerleştirilen ve şehir dışından İstanbul’a gelecek olan Ahmet Talha Kazan, yurt hakkında ne bir fotoğraf, ne telefon numarası ne de detaylı adrese ulaşabildiklerini anlattı:



‘‘Yurdun okuluma biraz uzak bir mesafede olmasına rağmen başka seçeneğim olmadığı için kaydımı yaptırdım. Şehir dışından geleceğim İstanbul’a ve bu süre içerisinde nerede kalacağım belirsiz. Kayıttan önce yurdun ismini internette arattım ve çok şaşırdım. Yurt hakkında ne bir fotoğraf, ne telefon numarası ne de detaylı adresi vardı. Kazandığımı belirten kağıtta yazan adresi haritalardan arattığımda kaba inşaatı devam eden bir binanın görüntüsünü görmüştüm.’’

SORULARIMIZA YANIT ALAMADIK

Avcılar KYK Müdürlüğü Sorumlusu Fatih Güven’e yurdun inşaat süreci ile ilgili sorularımızı yönelttik ancak herhangi bir yanıt alamadık.

‘KIŞA KADAR ANCAK BİTER’ DENİLDİĞİNİ ÖĞRENDİK

Kazan, kalacağı yurdun inşaatının hala devam ettiğini ve yurdun inşaatında çalışan görevlilerin kendisine kış aylarına kadar tadilatın anca biteceğini anlattığını söyledi:

‘‘Bu yurdu kazanan öğrencilerin inşaatın çevresinden çektiği fotoğraflar sosyal medyaya düştü. Kabası bitmiş fakat hâlâ devam eden bir inşaat vardı. Oradaki usta ve güvenliklerin ‘Kışa kadar ancak biter’ dediğini öğrendik. Dersler 3 Ekim'de başlayacak. Benim yaşadığım yer konum olarak İstanbul'a 5/6 saat bir mesafede, yine de birkaç gün önceden gidip yerleşmem gerekiyor.’’

ŞEHİR DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİ ÇOK BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK BEKLİYOR

İstanbul’daki diğer KYK yurtlarının 25 Eylül’de açıldığını vurgulayan Kazan, ‘‘8 bin öğrenci sokakta kalacak’’ diyerek yaşanan soruna dikkat çekti. İnşaat bitene kadar nerede kalacaklarına dair kendilerine bilgi verilmediğini de vurgulayan Kazan, ‘‘Benden daha dezavantajlı öğrenciler var. Diğer KYK yurtları 25'inde yerleşime açıldı fakat Cerrah Mehmet Paşa yurdu bu açıklamanın dışında tutuluyor. Görünen o ki 8000 öğrenci, hep birlikte sokakta yatacağız. Zira ‘İnşaat bitene kadar şurada kalabilirsiniz’ diyen kimse yok. Şehir dışından gelen öğrencileri çok büyük bir belirsizlik bekliyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz’’ dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem