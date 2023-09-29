Altın Portakal'da kriz sürüyor: Demet Akbağ, jüri başkanlığı görevinden ayrıldı!

Oyuncu Demet Akbağ, 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığından ayrıldığını açıkladı.

Akbağ, bugün Instagram hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali- Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım."

NE OLMUŞTU?

Yönetmen Nejla Demirci’nin ‘Kanun Hükmü’ belgeseli 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması seçkisinden belgesel filmde yer alan kişi hakkında yargılama sürecinin devam ettiği gerekçesiyle çıkarılmıştı.

Bu kararın ardından jüri üyeleri, yönetmenler ve yapımcılar belgeselin seçkiye geri alınması şartıyla görevlerini yerine getirebileceklerini açıklamıştı.

Festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, dün belgeselin yeniden seçkiye alındığını ilan etmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise belgeselin seçkiye tekrar alınmasına tepki göstererek festivalden çekildiğini duyurmuştu.

Boyacıoğlu, dün Kanun Hükmü’nün ikinci kez seçkiden çıkarıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem