Altın Portakal Film Festivali Yetkilisi: Bundan sonra başımıza ne gelir bilmiyorum

İsmail Saymaz, Kanun Hükmü filminin Altın Portakal yarışma seçkisinden çıkarılması, daha sonra yeniden seçkiye alınması ve tekrar seçkiden çıkarılmasıyla ilgili festival yetkilisiyle yaptığı görüşmeyi aktardı.

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Altın Portakal Film Festivali Yetkilisi: Bundan sonra başımıza ne gelir bilmiyorum

KHK ile ihraç edilen iki kişinin adalet mücadelesini anlatan “Kanun Hükmü” filminin Altın Portakal film Festivali’nden çıkarılmasının ardından festivalden çekilen jüri üyeleri, filmin geri alınması kararından sonra geri döndü. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı filmi hedef alan bir açıklama ile festivalden çekilme kararını duyurdu. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan bir festival yetkilisi, “Bundan sonra başımıza ne gelir, bilmiyorum. Kafkaesk bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

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İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Altın Portakal Film Festivali’ndeki “Kanun Hükmü” filmi gerginliğini kaleme aldı. “Festival Komitesi, gözaltına alınmayı bekliyor desem yeridir” diyen Saymaz, bir festival yetkilisinin şu sözlerini aktardı:

“Bundan sonra başımıza ne gelir, bilmiyorum. Kafkaesk bir durumla karşı karşıyayız. İnsan seyretmediği film hakkında nasıl yorum yapabilir? İki insanı anlatan, komik, insancıl, nahif bir belgesel. Bunu göstersek suç mu işleriz? Film FETÖ ile ilgili değil. KHK ile işini kaybeden iki insanın hikayesi. Ama burası Türkiye. Bakan FETÖ'cü dediyse elbette FETÖ'cüdür!”

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Öte yandan Saymaz, Ankara Film Festivali yetkililerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Bize rahatsızlık yaratan filmler gösterirseniz para vermeyebiliriz” diye uyarıldığı iddiasına da köşesinde yer verdi.

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