Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı'dan 'Kanun Hükmü' yorumu: "Bakanlığımızın kararının arkasındayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Ağustos'ta Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan oyuncu Tamer Karadağlı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan "Kanun Hükmü" filminin programa tekrar alınmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden çekilmesi hakkında, “Bakanlığımızın aldığı kararın arkasındayız” dedi.

“Kanun Hükmü” adlı belgeselin 60. Altın Portakal Film Festivali'ne geri alınmasına Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Sanatçılar birliği tepki gösterdi. Bakanlık Kanun hükmü filmini hedef gösterdiği açıklamasında, “Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır” dedi.

Aydınlık’a konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oyuncu Tamer Karadağlı, “Bakanlığımızın aldığı kararın arkasındayız” açıklamasını yaptı.

FİLM, FESTİVALDEN İKİNCİ KEZ ÇIKARILDI

Bakanlığın festivalden çekilme kararının ardından, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş'ın mücadelesini anlatan ‘Kanun Hükmü' adlı belgesel, daha önce çıkarılıp geri alındığı 60’ıncı Altın Portakal Film Festivali seçkisinden tekrar çıkarıldı.