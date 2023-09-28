Harry Potter serisinin Dumbledore'u hayatını kaybetti

Harry Potter’ın ünlü oyuncusu Michael Gambon (Dumbledore) 82 yaşında hayata veda etti.

Ünlü oyuncu en çok Harry Potter filmlerinin bir dizisinde Hogwarts müdürü Dumbledore rolüyle tanınıyordu.

Sir Michael, oyunculuk kariyerine 60 yılı aşkın bir süre önce başladı ve Laurence Olivier ile birlikte Kraliyet Ulusal Tiyatrosu'nun orijinal üyelerinden biriydi.

Ayrıca ITV dizisi Maigret'te Fransız dedektif Jules Maigret'i canlandırdı ve BBC dizisi The Singing Detective'de de rol aldı.