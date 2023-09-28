Çınar Eslek, 'Teyel, Uzuv, İlizarov' sergisiyle Depo'da

Depo, Çınar Eslek’in kişisel sergisi Teyel, Uzuv, İlizarov’a 22 Eylül’den bu yana ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Eslek’in son dönemde üzerinde çalıştığı Hayal-Et, eklemleme ve yamalama, çeşitlilik ve melezlik, eksiklik ve tamamlanmışlıkla ilgili sorulardan yola çıkan sergi, bedenin imkânlarına yönelik çeşitli önermeler sunuyor.

Teyel, Uzuv, İlizarov; yoğun dikişlerle işlenmiş kumaşlardan, bu kumaşlara kemik, beton, porselen gibi buluntu malzemelerin eklenmesiyle ortaya çıkmış heykellerden, içerisinde sergiye dair kimi anahtarları barındıran videolardan ve kağıt üzerine desenlerden oluşan bir organizma olduğu belirtildi.

Sergiyi oluşturan bu akışkan bedenin, insanın teknikle birlikte varoluşunu, onunla eklemlenerek, protezlenerek ortaya çıkardığı yeni potansiyelleri göstermesi hedefleniyor. Eslek, bedensel deneyimlerinden yola çıkarak, normallik algısını ve mükemmeliyetle ilgili kemikleşmiş mefhumları; insan, hayvan ve bitki âlemlerini kaynaştırarak yarattığı hilkat garibeleri aracılığıyla kırıyor.

Eslek’in zaman zaman çocukluk anılarından veya hikâyelerden beslenen melez canlıları; kumaş üzerinde, çevreleriyle bir, doğadan ayırt edilemez hâldeyken, heykellerindeki beton gibi şehir hayatına özgü malzemelerle de iç içe geçiyorlar. Bu geçişlilik, kendini sanatçının yazar Bihter Sabanoğlu ile iş birliği içerisinde ürettiği videoda, Baltalimanı Hastanesi'nin mimarî ve ideolojik katmanları ile sanatçının kendi anı ve günlüklerinin çakışmasında da gösteriyor.

Sunduğu tuhaf imgelerle ziyaretçilerini var olanın dönüşüm imkanları üzerine düşünmeye davet eden Teyel, Uzuv, İlizarov, insanın merkezde olduğu hiyerarşinin sonlandığı hayvan-oluş, yeryüzü-oluş ve makine-oluşa dair olası senaryoları ortaya koyuyor.

Çınar Eslek’in Teyel, Uzuv, İlizarov isimli sergisi Ceren Erdem’in küratörlüğünde 4 Kasım 2023’e kadar görülebilecek.