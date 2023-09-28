Harry Potter'in Dumbledore'u Michael Gambon hayatını kaybetti

Harry Potter filmlerinde Albus Dumbledore rolüyle akıllara kazınan Michael Gambon yaşamını yitirdi.

Gambon’un ailesi Michael Gambon’un 82 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İrlandalı sinema ve tiyatro oyuncusu Gambon, 1960'ların başında sahnede başlamış daha sonra televizyon ve sinema sektörüne geçmişti.

Gambon’un dikkat çeken diğer rolleri arasında, 1989'da Peter Greenaway'in "Aşçı, Hırsız, Karısı ve Sevgilisi" filmindeki psikotik bir mafya lideri ve 2010'da Tom Hooper'ın "Kralın Konuşması" filmindeki yaşlı Kral George V yer alıyordu.

Ancak en çok bilinen rolü, 2004'te Richard Harris'in yerine geçtikten sonra sekiz filmlik serinin üçüncü filminden devraldığı "Harry Potter" serisindeki Dumbledore rolüydü.