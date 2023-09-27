Zeki Demirkubuz, Altın Portakal'dan çekildiğini açıkladı

60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Yarışma kategorisinde yer alan yönetmen Nejla Demirci’nin 'Kanun Hükmü' filminin, 'belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği' iddiasıyla festivalden çıkarılmasına tepkiler sürüyor.

Yönetmen Zeki Demirkubuz, ‘Hayat’ filmini 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film yarışmasından çektiğini açıkladı. Demirkubuz; “15.30’da filmi yarışmadan çekmiş ve festival yönetimine bildirmiştik. Sadece canım bildiriye imza atmak istemedi, mevzu bu” dedi.

'İNSAN HARCAMAK İÇİN BU KADAR HEYECANLI OLMAYIN'

Sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden bir takipçisinin, son filmi ‘Hayat’ı festivalden çekeceğine yönelik bildiriye imza atmaması üzerine sorduğu soruyu cevaplayan Zeki Demirkubuz, filmini yarışmadan çektiğini açıkladı.

Demirkubuz’un hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bacım, yarışmadan çekilmeyen başka filmler varken direk bana kitlenmişsin. Ayrıca 15.30'da filmi yarışmadan çekmiş ve festival yönetimine bildirmiştik. Sadece canım bildiriye imza atmak istemedi, mevzu bu. Bana fark etmez ama insan harcamak için bu kadar heyecanlı olmayın. Sevgiler.”

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Yarışma kategorisinde yer alan yönetmen Nejla Demirci’nin 'Kanun Hükmü' filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle festivalden çıkarılmıştı. Bu kararın ardından festivaldeki 20 jüri üyesi belgesel seçkiye alınana kadar festivalden çekildiklerini duyurmuştu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda yer alan 27 filmin yönetmenleri ve yapımcıları da bugün festivalden çekildiklerini yaptıkları ortak açıklamayla ilan etmişti.

YÖNETMENİ DAVA AÇMIŞTI

Filmin yönetmeni Nejla Demirci kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne dava açmıştı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, belgeselde yer alan kişilerle ilgili halen yürüyen bir dava bulunmadığı belirtilmişti