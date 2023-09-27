Andy Warhol, İstanbul'a geliyor

ABD'li ressam, film yapımcısı ve grafik tasarımcı Andy Warhol'un 125 eserinin yer aldığı "Andy Warhol-İstanbul" sergisi, 1 Ekim'de açılacak

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Andy Warhol, İstanbul'a geliyor

20. yüzyılın en tanınmış ve etkili pop art sanatçılarından biri olan Andy Warhol'un eserleri İstanbul'da ziyaretçilerini bekliyor. Warhol'un 125 eserine yer verilen sergi, 29 Şubat'a kadar İstanbul Lale Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Sergide yer alan 10 eser ise Beyoğlu Kültür Yolu Etkinlikleri kapsamında 30 Eylül'den itibaren 2 hafta boyunca Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Pop art akımının önde gelen temsilcilerinden Warhol, sanat dünyasına getirdiği radikal yaklaşımlarla tanınıyor. Pittsburgh'da 1928'de doğan Warhol, Slovak göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Sanat kariyerine ticari illüstrasyonlar yaparak başlayan Warhol, zamanla modern sanat dünyasının renkli isimlerinden biri oldu.​​​​​​​

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