Altın Portakal'dan jüriden sonra yönetmenler de çekildi

Kanun Hükmü filminin Altın Portakal Film Festivali yarışmasından çıkarılması sonrası yönetmenler filmlerini çekmeye karar verdi.

Altın Portakal'dan jüriden sonra yönetmenler de çekildi

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan 'Kanun Hükmü' filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle festivalden çıkarıldı. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan 'Kanun Hükmü' filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle festivalden çıkarıldı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kisa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları filmlerini programdan çekme kararı aldı.

Kararla ilgili açıklama şöyle:

"60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kisa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları olarak aşağıda imzası bulunan bizler, “Kanun Hükmü” filminin yarışma programından çıkartılmasını, sanatsal ifade özgürlüğüne açık bir tehdit olarak görüyoruz. Özü itibariyle topluma ait olan festivallerin sansüre boyun eğmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. “Kanun Hükmü” filmi, Ulusal Belgesel Yarışması’ndaki yerini alana dek, filmlerimizle festivalde yer almayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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