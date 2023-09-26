Keman sanatçısı Felix Ayo hayatını kaybetti

Keman sanatçısı Felix Ayo 90 yaşında hayatını kaybetti.

Keman sanatçısı Felix Ayo hayatını kaybetti

İspanyol keman sanatçısı Felix Ayo, 90 yaşında hayatını kaybetti. I Musici topluluğunun kurucusu, lideri ve solisti olan Ayo, aynı zamanda Quartetto Beethoven di Roma piyano dörtlüsünün kurucusu olarak tanınıyordu.

1933 yılında İspanya'nın Sestao kentinde doğan Felix Ayo, Sestao Belediye Konservatuvarı'nı bitirdikten sonra Bilbao Belediye Konservatuvarı'nda eğitimine devam etti. 14 yaşında müzik eğitimini tamamladıktan sonra okumaya devam etmek için sırasıyla Paris, Siena ve Roma'ya gitti. İtalya'da I Musici grubunu kurdu. 1970 yılında Quartetto Beethoven di Roma grubuyla çalışmalarına devam etti.

Uluslararası performans kariyeri onu Carnegie Hall, Berliner Philharmoniker, La Scala, Teatro Colón, Musikverein, Sydney Opera House, Teatro Reál, Festival Hall, Salle Pleyel, Concertgebouw, Suntory Hall ve Bunka Kaikan gibi konser salonları da dahil olmak üzere dünyanın birçok noktasına götürdü. Quartetto Beethoven di Roma ile solist olarak, resitallerde ve yüzlerce konser verdi.

Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Edison Prize, Mar del Plata gibi çok sayıda ödül aldı.

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