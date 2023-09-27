İstanbul'da yolcu vapurdan düştü, vapur seferine devam etti

İstanbul'da bir yolcu, bindiği vapurdan Haydarpaşa açıklarında düştü. Düşen yolcuyu sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

İstanbul'da yolcu vapurdan düştü, vapur seferine devam etti

İstanbul'da bir yolcu, bindiği vapurdan Haydarpaşa açıklarında düştü. Yolcuya can simidi atan personel seferine devam ederken düşen yolcuyu sahil güvenlik ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy’de saat 14.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir yolcu, hareket halindeki vapurdan Haydarpaşa açıklarındayken denize düştü. Vatandaşlar durumu personele bildirdi. Personeller denize düşen yolcuya can simidi atarak seferine devam etti. İhbar üzerine gelen sahil güvenlik ekipleri, denize düşen yolcuyu kurtardı. Vatandaş kamerasındaki görüntüye ise denize düşen kadının yardım çığlıkları yansıdı.

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