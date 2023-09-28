'Kanun Hükmü' filmi yeniden yarışma seçkisine alındı: Bakanlık Altın Portakal'dan çekildi

Belgesel yönetmeni Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmıştı. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 20 jüri üyesi, Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” adlı belgeseli yarışma seçkisine geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini de duyurmuştu.

Son olarak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları filmlerini programdan çekme kararı aldı.

Kanun Hükmü belgeselinin yönetmeni Nejla Demirci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sansürün kaldırıldığını duyurdu. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin resmi hesabından yapılan açıklamayı paylaşan Demirci, şunları yazdı:

"KAZANDIK! Sinemamız, halkımız, Antalya, @AntalyaFF emekçileri el ele verdik ve demokrasi mücadelemizi KAZANDIK”

BAKANLIK FESTİVALDEN ÇEKİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Antalya Altın Portakal Film Festivali' açıklaması geldi. Açıklamada, "Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmiş bulunuyoruz" denildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümünde “Kanun Hükmü” adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmiş bulunuyoruz."

KANUN HÜKMÜ KONUSU

Kanun Hükmü belgeseli, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden el çektirilen Doktor Yasemin Demirci ile Öğretmen Engin Karataş isimli karakterlerin hayatını anlatıyor. Yasemin Demirci ve Engin Karataş'ın oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Nejla Demirci oturuyor.

KANUN HÜKMÜ FİLMİ, ALTIN PORTAKAL'DAN NEDEN ÇIKARILDI?

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan 'Kanun Hükmü' filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla festival programından çıkarılmıştı. Festivalden yapılan açıklamada, yargılamanın bittiği belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alındığı duyuruldu.