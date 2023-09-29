Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Kanun Hükmü' açıklaması: "Sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına karşıyız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisinde yer alan "Kanun Hükmü" filminin seçkiden çıkarılmasıyla ilgili, "Sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına son derece karşıyız." açıklamasını yaptı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Kanun Hükmü' açıklaması: "Sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına karşıyız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisinde yer alan "Kanun Hükmü" filminin ikinci kez programdan çıkarılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Ersoy, "En başından beri bakanlığımızın tavrı çok net. Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz ancak sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına son derece karşıyız. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı bakanlığımız zaten kamuoyuna yaptı." ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

60. Altın Portakal Film Festivali'nde, Kanun Hükmü filmi ikinci kez seçkiden çıkarıldı. Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filmin festivaldeki varlığı nedeniyle şahsım adına soruşturma açıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Oldukça yüksek sesle tepkilerini dile getiren sinema sektöründen gereken desteği göremedik. Geldiğimiz noktada olayın sorumlusu ve suçlusu olarak gösterilmek isteniyoruz. Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak kabul edilmemiz mümkün değildir" denildi.

Sinemacıların filmlerini festivalden toplu bir şekilde çekmesinden bir gece sonra, Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, yaptığı yeni bir açıklamayla Kanun Hükmü’nün seçkiye yeniden dahil edildiğini duyurmuştu. Filmin yeniden seçkiye dahil edilmesinin ardından festivalin destekçilerinden olan Kültür ve Turizm Bakanlığı ise karara tepki göstererek festivalden çekildiğini açıklamıştı. Bakanlığın kararının ardından ise Kanun Hükmü filmi yeniden seçkiden çıkarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Ağustos'ta Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan oyuncu Tamer Karadağlı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan "Kanun Hükmü" filminin programa tekrar alınmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden çekilmesi hakkında, “Bakanlığımızın aldığı kararın arkasındayız” demişti.

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