Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi 10 Aralık Şehitler Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından silah sesi duymasının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sağlık ekipleri Seda Fettahoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede Fettahoğlu'nun cesedinin yanında üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı bir tabanca ile boş kovan bulunmuştu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu'un cenazesi memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesine getirildi.

Cenazeye, Fettahoğlu'nun yakınları, meslektaşları ile vatandaşlar katıldı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Fettaoğlu, ilçeye bağlı Domaçlı köyü aile kabristanlığında toprağa verildi.

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

1979 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Seda Fettahoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Oyuncu son olarak Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil olmuştu. Oyuncunun canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem