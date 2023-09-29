Boğaziçi'nde Murat Gülsoy'un üniversiteye girişi yasaklandı: "30 yıldır hocası olduğum..."

"Kayyum rektör" olarak anılan Naci İnci'nin yeni hedefi Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni yazar Murat Gülsoy oldu. Gülsoy, "30 yıldır hocası olduğum Boğaziçi Üniversitesi’ne girişim yasaklanmış, kapıdan içeri alınmadım." dedi.

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Boğaziçi'nde Murat Gülsoy'un üniversiteye girişi yasaklandı: "30 yıldır hocası olduğum..."

Boğaziçi Üniversitesi'nde Naci İnci'nin rektör olarak atanmasıyla birlikte, yıllarca üniversitede görev yapan akademisyenlerin kurumla ilişiği kesildi, kampüse girmeleri yasaklandı.

Öğrenciler ve öğretim görevlileri tarafından "kayyum rektör" olarak anılan İnci'nin yeni hamlesi ise Murat Gülsoy'a karşı oldu.

"30 YILDIR HOCASI OLDUĞUM ÜNİVERSİTEYE GİRİŞİM YASAKLANMIŞ"

Yazar ve akademisyen Murat Gülsoy, görevli olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne girişinin yasaklandığını açıkladı.

Gülsoy, 30 yıldır akademisyen olarak çalıştığı üniversiteye girişinin yasaklandığını söyledi.

Murat Gülsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“An itibariyle 30 yıldır hocası olduğum Boğaziçi Üniversitesi’ne girişim yasaklanmış, kapıdan içeri alınmadım. Bir tutanakla belgelendi.”

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Akademisyen Boğaziçi Üniversitesi
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