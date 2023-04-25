Ajanlık iddiasının gölge düşürdüğü Büyükada Yetimhanesi Vakfı’nda yeni yönetim seçildi

Azınlık Vakıfları 10 yıllık bir aranın ardından yeniden seçimlerini yaptı. 18 Haziran’da yayınlanan seçim yönetmeliğiyle yeni yönetim kadroları belirlendi.

Yönetmeliğin çıktığı günden beri “ihtiyaçları karşılamadığı” gerekçesiyle şikayetler dile getirilmesine rağmen, Ermeniler Kasım ayı itibariyle seçimlerini başlatırken Rum, Yahudi ve Süryani toplumları Aralık ayının başıyla birlikte sandıklarını kurdu.

Ancak her vakıfta seçim süreci kolay geçmedi. Rum toplumunda Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı seçim sürecini oldukça sancılı geçirmişti.

MAZBATA ALINDI

32 yıldır seçim yapamayan vakıf 9 Nisan’da gerçekleşen seçim sonucunda bugün mazbatasını aldı.

9 Nisan tarihinde yapılan seçime mevcut yönetim katılmadı. Bugüne kadar seçime girmesi engellenmeye çalışılan karşıt liste ise 92 oyla vakfın yönetim kuruluna seçildi. Seçimde boş ya da geçersiz oy kullanılmadı.

Bugün yeni yönetim kurulu üyelerinden Eleni Karamiti, Petro Frasopulo, Vasiliki Delberidou Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nden mazbatayı teslim aldı.

Yeni Yönetim Kurulu Gerçek Gündem’e konuştu. Kurul, “4 Aralık’ta başlayan zorlu bir süreci bugüne erdirebildiğimiz için çok mutluyuz. İlk seçimlerde her ne kadar aday olsak da bir sürü engellerden dolayı 9 Nisan yapılan seçimlerde cemaatimizin de desteğiyle bugüne geldik ve zorlu süreci aşmış olduk. Herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de vakfı daha iyi yerlere taşıyıp, cemaatimiz için olabilecek en yararlı duruma getireceğiz” dedi.

“BÜYÜKADA YETİMHANESİ VAKFI EMSAL OLDU”

Seçim süreci boyunca yeni yönetim kurulunun avukatlığını Nihan Nişancı ve Selina Doğan üstlendi. Nişancı, Büyükada ve Beyoğlu Üç Horan seçimlerindeki sorunlar yeni yönetmelikteki eksikliklerin görünmesine vesile olduğunu söyledi.

Nişancı şunları kaydetti:

“Bu yönetmelik son derece yeni bir yönetmelikti. Aslında yetimhane davası da seçim yönetmeliğinin uygulamasının görülmesi açısından bir emsal oluşturdu. Yönetmeliğin uygulaması açısından çok önemli bir süreçti. Pürüzsüz geçen seçimlerde yönetmeliğin eksiklikleri görünmüyor. Yönetmelik, kötü bir yönetmelik değil ama düzenleme içerisinde açık olmayan bazı hususlar vardı. Bu suretle Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün de bunu nasıl yorumlayacağını görmüş olduk. Bu aşamada hepimiz için çok öğretici oldu. Bir sonraki seçimlerde bunlar referans olarak kabul edilecek. Hayırlı olmasını temenni ediyorum tüm cemaate ve vakıfa.”

Kaynak: Gerçek Gündem