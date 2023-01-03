Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı’nda seçimler iptal edildi

Azınlık Vakıfları seçim süreçlerini tamamlarken bir yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü yapılan itirazları da incelemeye aldı.

O itirazlardan biri de seçimin çekişmeli geçtiği Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı’na aitti.

Yetimhane Vakfı’nda mevcut yönetim tarafından belirlenen seçim tertip heyeti, ikinci listeyi düşürdü. Seçim Tertip Heyeti ikinci listede bulunan bazı kişiler hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Bir adayın yüksek rütbeli papaz olduğu, diğer adayın ise üç farklı vakıf yönetiminde yer aldığı ve bir adayın da konsolosluk çalışanı olduğu gerekçesiyle ajan olduğunu iddia etti. İddiaların ardından tertip heyetinin tüm listeyi seçimden düşürmesine itiraz edildi. Mevcut yönetimin listesinde de istifalar olmasına rağmen tertip heyeti tarafından istifalar kabul edilmedi. 24 Aralık’ta tek liste olarak yapılan seçimlere ise seçmenlerin katılımı da oldukça düşük oldu. Toplam 52 oyun kullanıldığı seçimde 28 geçerli oy 18 geçersiz oy 6 boş zarf kullanıldı. 28 oyla mevcut yönetimin listesi seçimi tamamlamış oldu.

Seçime girmesi engellenen ikinci liste adayları ise süreci Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne taşıdı. Vakıflar Genel Müdürlüğü itirazların sonucunda mevcut yönetime yetki belgesi vermedi.

Avukat Nihan Nişancı Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada “Vakıflar Genel Müdürlüğü yetki belgesi vermeyi uygun görmedi. Seçimleri yeniden yapacaksınız, dedi. Muhtemelen aynı seçim tertip heyeti ile olacak. Yine seçim tertip heyeti benzer bir şekilde görevini suistimal ederse o zaman Vakıflar Genel Müdürlüğü seçimi kendisi tertip eder” dedi.

Karşı listede yer alan adaylar ise karardan memnun olduklarını ifade ederek seçim için hazırlanmaya başlayacaklarını ifade etti.