10 yıl sonra azınlık vakıfları seçimlerini yaptı: Sonuçlardan memnunlar mı, beklentileri ne?

Azınlık vakıflarının 10 yıldır beklediği süreç 2022’nin son günlerinde sonuca erdi. Yahudi, Ermen, Süryani, Rum toplumu uzunca bir aranın ardından yeniden seçime giderek yönetim kadrolarını yeniledi.

Ermeniler Kasım ayında seçim sürecini başlatırken, Rum, Yahudi, Süryani toplumları Aralık ayında seçimlerini yaptı. 15’den az vakfı olan Yahudi ve Süryani toplumları il bazında tek günde seçim yaparken 69 vakıfa sahip olan Rum toplumu ve 54 vakfa sahip olan Ermeni toplumu bölge bazında seçimlerini gerçekleştirdi.

Çekişmeli bir seçim süreci yaşayan Rum ve Ermeni toplumu büyük krizlerle de karşı karşıya kaldı. Rum toplumunda Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı seçim tertip heyetinin çeşitli iddialarla ikinci listeyi düşürerek seçime girmesini engellemesiyle gündeme gelirken Ermeni toplumunda Büyükdere ve Beyoğlu Üç Horan Vakfı seçimlerinde sorun yaşandı.

Süryani toplumunun ise Mardin Artuklu’daki vakfında mevcut yönetimin adil bir seçimin gerçekleşmesine engel olduğu iddia edildi.

10 yılın ardından çekişmeli de olsa seçimlerini yapabilen Rum, Ermeni, Yahudi toplumu ile konuştuk. Süryani toplumu ise itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından konuşmak istediklerin ifade etti.

10 yılın ardından seçim yapılmasını önemli bulan RUMVADER Yönetim Kurulu üyesi avukat Mihail Püsküloğlu, İstanbul’da yapılan seçimlerin üç seçim çevresine bölünerek yapılması, diğer adres ile seçime katılma gibi konularda sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Püsküloğlu, 15 vakfı olan cemaatlerin il genelinde seçim yapabildiğini ve bunun bir ayrımcılık olduğunu ifade ederek “Diğer vakıflar il genelinde seçim yapabiliyor ama Rum ve Ermeni toplumlarında vakıf sayısı çok olduğu için bölge bazında seçim yapılabildi. En az nüfus Rum cemaatinde. Bakırköy ve Yeşilköy vakıflarında 210 kişi ile seçim yapıldı. Rum cemaatinin de il genelinde seçim yapabilmesi gerekirdi. Bir opsiyon olarak dahi bu hak tanınmadı. Yönetmelik seçime katılım açısından kısıtlayıcı nitelikte” dedi.

Birinci bölgede yani Asya yakasındaki seçimlere katılımın yüksek olduğunu söyleyen Püsküloğlu, birden çok aday listesinin katıldığı seçimler olmasının bunda etkili olduğunu ifade etti. Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş’ın dahil olduğu ikinci bölgedeki vakıf seçimlerine ise çoğunlukla tek aday listesi katıldığından oy verme oranının daha düşük kaldığını dile getirdi.

Genel olarak yaklaşık yüzde 45 oranında seçimlere katılımın olduğunu söyleyen Püsküloğlu, seçilen yeni yönetimlere mazbata verildikten sonra süreci bütün olarak değerlendirmenin daha doğru olacağını söyledi. Püsküloğlu şöyle devam etti:

“Yeni yönetmelikle ilk defa seçimler yapıldı. Seçimleri değerlendirmek için mazbataların verilmesini ve kimi vakıflarda yapılan itirazların sonuca bağlanmasını beklemek lazım. Her vakıf için aday listesi oluşturuldu hatta çok adaylı seçimler de oldu ancak il bazında seçim yapılamadığından bunun çok da demokratik olmadığını düşünüyorum. Üçüncü bölgedeki vakıflarımız 200 kişilik bir seçmen havuzundan aday çıkardı. Halbuki bin 800 kişi de İstanbul’un geri kalanında var. Bugünkü şartlarda Kadıköy’de oturan birisi gidip Bakırköy’de vakıf yöneticiliği yapabilirdi ama bundan mahrum bırakıldı.”

Yapılan seçimlerin çoğunda ortak seçim tertip heyetleri kullandıklarını söyleyen Püsküloğlu, katılımı teşvik etmek için birden fazla noktaya sandık konulduğunu, seçmen listesini eksiksiz oluşturmaya gayret sarfettiklerini belirtti. Seçimlere ilişkin şu ana kadar toplumdan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden olumsuz bir geri dönüş almadıklarını ifade eden Püsküloğlu, 69 vakfın yaklaşık 63-64 tanesinin gruplar halinde aynı gün ve ortak seçim tertip heyetleri kullanarak seçim yaptığının altını çizdi.

Püsküloğlu, Büyükada Yetimhane Vakfı’ndaki seçim sürecinde ortaya atılan iddialara da değindi. İddiaları tek tek ele alan Püsküloğlu yönetmelikte bir din adamının aday olmasını engelleyecek herhangi bir madde olmadığını söylerken, bir adayın da üç vakıfta yönetici olmasına ilişkin olarak ise henüz mazbata alınmamışken aday oldu diye onu seçimden men etmenin hukuksuz olduğunu dile getirdi. Seçimden sonra konuyu Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Püsküloğlu bir başka aday için gündeme gelen ajanlık iddiasını da değerlendirdi.

Püsküloğlu şöyle konuştu:

“Adaylığını koyan bir listenin tamamının seçimden düşürülmesi o seçimin meşruiyetini ortadan kaldıran bir şey. Bir aday için yapılan ajanlık iddiası ise çok vahim bir iddia. Bunun için somut delillerinizin olması lazım. Aslı astarı olmadan seçimde bir yarar sağlamak için ileri sürülmesi son derece üzücü. Akla geçmişte kalmış uygulamaları hatırlatıyor. Bu konuda İdarenin itirazı değerlendirip nasıl karar alacağını görmek gerekir.”

Bir Rum olarak böyle bir iddianın ortaya atılmasının rahatsız edici olduğunu söyleyen Püsküloğlu “Üç iddia da hukuksuz ama şayet ortada geçerli bir sebep olsaydı dahi, burada aday listesindeki diğer tüm adayların da seçime girmesi engellenmiş. Halbuki karşı listede istifa edenler olmasına rağmen, istifalar yokmuş gibi bu liste seçime katılıyorsa, burada artık seçimden ya da yönetmeliğin uygulanmasından bahsedilemez. Bu şimdiye kadar seçimlerde yaşanan en olumsuz gelişmedir” dedi.

Ermeni toplumu da Kasım ayında başladıkları seçimleri Aralık ayının sonunda tamamladı. Ancak Ermeni toplumunda da seçimler oldukça çekişmeli geçti. Beyoğlu Üç Horan Vakfı, seçim tertip heyetinin istifa etmesiyle seçimini erteledi. Üç Horan Vakfı dışında tüm vakıfların yakın zamanda mazbata alması beklenirken Ermeni toplumundaki seçim sürecini avukat Aren Dadıroğlu ile konuştuk.

Dadıroğlu,10 yılı aşkın süredir yapılamayan vakıf seçimlerini sonunda gerçekleştiriyor olmanın önemli olduğuna vurgu yaparak süreçteki aksaklıklara rağmen bu seçimlerin kurumlarda değişime, dönüşüme kapı araladığının altını çizdi.

Yeni isimlerin ve genç adayların yönetimlere talip olmuş olmasının gelecek için iyi bir işaret olduğunu belirten Dadıroğlu, “Ancak Ermeni toplumu açısından üzerinde konuşulması ve düşünülmesi gereken konusu seçime katılımda en düşük oranın gençlerde oluşu” dedi.

Dadıroğlu şöyle devam etti:

“Seçim çevresinin ilçeden bölgeye çıkartılması katılımcılığı olumlu anlamda etkiledi ancak eski yönetmelikte vakıf yönetim kurullarının yeterli seçmenin bulunmadığı durumda seçimlerini ilde gerçekleştirebilme olanağı vardı. Bu yeni yönetmelikte yer almadığından geleneksel olarak seçimlerini ilde yapan ve Ermenice’de 5 hasdadutyun (5 kurum) olarak adlandırılan vakıflarımız (hastane getronagan, kalfayan, karagözyan, tıbrevank) bu kez ilde yapamadı.”

Yeni yönetmeliğinde eski yönetmelik gibi seçim tertip üyelerini mevcut vakıfların belirlemesine yol açan maddesinin kimi vakıfların seçimlerinde sorun yarattığını söyleyen Dadıroğlu, “2022 tarihli Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği vakıf seçimlerinin önündeki fiili engeli kaldırdı ancak sorunları da beraberinde getirdi. Gönül isterdi ki yönetmelik yayımlanmadan önce kamuoyu nezdinde tartışılsa, yetkin kişilerce incelense ve gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra yürürlüğe konsaydı. Maalesef böyle olmadı. Önceki yönetmelikte olduğu gibi seçim tertip heyetlerinin yine vakıfların mevcut yönetim kurullarınca atanacağı düzenlenmişti. Nitekim hiçbir uzlaşı ve işbirliğine yanaşmayan Beyoğlu ve Büyükdere vakıflarında son derece sorunlu ve trajikomik süreçlere sebep oldu” diye konuştu.

Dadıroğlu şunları söyledi:

“Kilisenin günü bahanesiyle hafta içi bir güne seçim tarihi almak, seçim başvurusunu geciktirmek, yönetmeliğe aykırı bir şekilde seçim çevresinde 17.000 seçmenin bulunmasına rağmen 5000 kişilik seçmen listesi verilmesi, seçmen listesindeki eksiklikler ve son olarak nüfusun yoğun olduğu semtlerin yerine alakasız noktalara sandık koymak (Boyacıköy Surp Yerits Mangants Kilisesi Vakfı ve Eyüp Surp Yeğya Kilisesi Vakfı’nın 20 Kasım günü gerçekleşen yönetim kurulu seçimlerinde dahi söz konusu kiliselere sandık konulmamıştır.) gibi girişimlere maruz kaldık. Söz konusu girişimlere karşı gerek Patriğimiz, gerek yöneticiler, gerekse toplum mensupları idareye itirazlarını sunuyor, sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyor. Toplumun anti demokratik kararlara karşı ses çıkarması elbette önemli ancak bu çabalar her zaman olumlu sonuçlar almaya yetmeyebiliyor. Konunun özü yönetmelikte seçim tertip heyetlerinin vakıfların mevcut yönetimlerinin insafına bırakılmasının yapısal bir sorun haline gelmiş olmasıdır. Bu sorunun kökten bir çözüme ihtiyacı vardır. Seçim sürecindeki uygulamaların yeknesak olması, süreçlerin tarafsız, adil ve şeffaf bir biçimde yürütülmesi açısından gücünü yönetmelikten alan ve seçimle iş başına gelen her bir toplum bünyesinde her bir seçim için merkezi bir seçim tertip heyetinin oluşturulması zaruridir. Yeni seçilen yönetimlerin ilk işi bu hususta girişimde bulunmak olmalıdır.”