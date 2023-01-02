Siverek'te hırsızlar yeni yıl kutlamaları sırasında mahalleyi internetsiz bıraktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2022'nin son dakikalarında 3 hırsız internet kablolarını çaldı. Mahalle internetsiz kalırken güvenlik kamerası tarafından tespit edilen şahısların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2022 yılının son anlarında yurttaşların kutlama yaptığı sıralarda internet kablolarını çalan 3 hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yeni yılın ilk saatlerinde ilçenin Bağlar Mahallesi 7’inci sokağına gelen 3 hırsızın internet kablolarını çaldığı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yürüyerek mahalleye gelen hırsızlar öncelikle çalacakları kabloları tespit edip, çevrede kimselerin olup olmadığını kontrol ediyor, bir arabanın geldiğini gören hırsızlar olay yerinden uzaklaşırken, arabanın olay yerinden gitmesinden hemen sonra tekrar geri dönerek kabloları yerinden sökmeye başlıyorlar. Görüntülerde bir kişinin arkadaşını elleriyle kaldırarak, kablolara yetiştirmesi dikkat çekti.

Polis, mahallenin şikâyeti üzerine görüntülerden eşkallerini tespit ettiği hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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