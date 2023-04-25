İstanbul Fatih'te trafikte dehşet saçan sürücü hakkında yeni gelişme!

İstanbul Fatih'te kendisine yol vermeyen sürücünün önünü kesen, otomobilin aynasını ve camını kıran şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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İstanbul Fatih Vatan Caddesi’nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Muhammed Ali Ertekin, otomobili ile Haliç Köprüsü’nden Edirne istikametine doğru giderken, emniyet şeridinden gelen ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil tarafından önü kesilmişti.

Ertekin, kendisine küfür ederek otomobilinin aynasını ve camının kırıldığı anları da kaydetmişti. Olayın ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmalarda, Haliç köprüsünde başlayan yol verme tartışmasının Vatan Caddesi’ne kadar sürdüğü ve aracından inen B.Ö. isimli şüpheli şahsın, Mehmet Ali Ertekin isimli mağdur şahsın aracına zarar verdiği, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli, 25 Nisan tarihinde Fatih ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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