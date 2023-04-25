DİSK'ten 'soğanlı' 1 Mayıs paylaşımı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs paylaşımını soğanın kilosunun 30 TL olduğu video üzerinden yaptı. Paylaşımda, "Yurdumun Mutlu Günleri İçin! Yaşasın 1 Mayıs" denildi.

DİSK'ten 'soğanlı' 1 Mayıs paylaşımı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs paylaşımını ekonomik krize dikkat çekerek yaptı.

Twitter hesabından, soğanın kilosunun 30 TL olduğu videoyu yayınlayan DİSK, “5 yılda enflasyon resmi rakamlarla bile yüzde 15’ten yüzde 55’e fırladı. Hepimiz yoksullaştık” dedi.

Paylaşımın devamında, “Gıda enflasyonu yüzde 19’dan yüzde 70’e fırladı. Hepimizin ekmeği küçüldü. Yurdumun Mutlu Günleri İçin! Yaşasın 1 Mayıs” denildi.

1 MAYIS İSTANBUL’DA NEREDE KUTLANACAK?

DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bazı birlikler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Maltepe Meydanı’nda kutlayacağını açıklamıştı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Taksim’in özgürleştirilmesi mücadelesinin sonrasında 2013 yılından beri var olan Taksim yasağı, bu ülkedeki bütün yasakların simgesidir. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki bu 1 Mayıs 2023, Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacaktır” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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