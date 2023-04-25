Kamuoyunun gündeminde: TOGG, yine ortada yok!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) markası altında yerli otomobil üretileceğini duyurmasının ardından TOGG’a yönelik birçok farklı konu ortaya çıkmaya başladı.

TOGG’da ön siparişler 16-27 Mart arasında alınmış, 29 Mart’ta da kura çekilmişti. Kura sonucunda 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Ayrıca, 20 bin kişi de yedek listede.

TOGG'DA TESLİMATLAR YİNE ERTELENDİ

Son olarak TOGG’da ilk teslimatların 16 Nisan’da yapılması planlanıyordu. Bu daha sonra bu 24 Nisan’a ertelenmişti. Ancak teslimatlar dün de yapılamadı.

"FAZLA TALEP"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, teslimatların ay sonuna ertelendiğini bildirdi. Karakaş, erteleme gerekçesini ‘fazla talep’ diye açıkladı. Ancak 2023 hedefinin 20 bin araç üretimi olduğu yaklaşık bir senedir dillendiriliyor. Geride kalan ilk dört aya rağmen, henüz bir araç teslim edilmedi.

TOGG'UN YERLİLİK ORANI NE KADAR?

T10X’le ilgili en çok tartışılan konu yerlilik oranı. Birçok kişi tasarımının ve parçalarının yerli bir üretim olmadığını vurguluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise T10X’in yüzde 51 oranında yerlilik oranı ile piyasaya çıkacağını ve TOGG’un 115 tedarikçisinden 86’sının yerli olduğunu açıklamıştı.

Açık kaynaklardaki edinilen bilgilere göre aracın bataryası Çin merkezli Faransis Energy ve TOGG ortaklığında Türkiye’de üretiliyor. Aracın şaft, vites kutusu gibi güç aktarma organlarını Alman mühendislik firması EDAG tasarlıyor. Ancak üretim yine Türkiye’de yapılıyor. En önemli parça olan motor ise tamamen yabancı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da elektrikli motorun Bosch adlı markadan alındığını açıklamıştı.

Otomobil Pininfarina’da tasarlanmış olsa da TOGG’un isteklerine göre de yeniden şekillendi. Aracın prototipi de İtalya’da üretilmişti. Bunun sebebi olarak da Gürcan Karakaş, prototipin üretildiği 2019 yılında Türkiye’de bir üretim merkezinin bulunmamasını gösteriyor.

Kaynak: Gerçek Gündem