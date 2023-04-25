Osmangazi Köprüsü 'zarar rekoru' kırdı: Günlük 40 bin araç geçişi garantisi verilmişti

Günlük 40 bin geçiş garantisi verilen Osmangazi Köprüsü, zarar rekoru kırdı.

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Osmangazi Köprüsü 'zarar rekoru' kırdı: Günlük 40 bin araç geçişi garantisi verilmişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “dolar karşılığı Hazine garantisi nedeniyle kamu zararına neden olduğu” için eleştirilen projelerinden, günlük 40 bin geçiş garantisi verilen Osmangazi Köprüsü’nden geçen araç sayısının 22 Nisan’da 87 bin 352’ye çıkarak rekor kırdığını öne sürdü. Ancak sözleşme bilgilerine göre, rekor geçişin olduğu gün dahi şirkete yapılacak garanti ödemesini karşılamıyor. 

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, şirkete, “araç başı 35 dolar ve yüzde 8 KDV” ödeniyor. Garanti üzerinden hesaplandığında tutar, 1 doların 19.4 liradan işlem gördüğü 22 Nisan itibarıyla 27 milyon 160 bin TL’ye denk. Köprüden geçişlerde araç başına 184 lira 50 kuruş alınıyor. Bu da 22 Nisan’da toplam 16 milyon 116 bin TL. gelir elde edilmesi demek.

Garantinin 2 katından fazla araç geçişine karşın dolar üzerinden sözleşme nedeniyle Hazine yine zarara giriyor. Şirkete, Hazine’den sadece 22 Nisan için 11 milyon 44 bin TL ek ödeme yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Adil Karaismailoğlu
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