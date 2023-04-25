Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısında artış sürdü!

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de mart ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 746 adet artarak 322 bin 840 ’a ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 186 bin 90 adeti otomobil, 51 bin 127 adeti kamyonet, 40 bin 232’i motosiklet, 26 bin 605 adeti traktör, 11 bin 176 adeti kamyon, 4 bin 41 adeti minibüs, 2 bin 609 adeti otobüs, 960 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem