Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik'te mart ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 471 adet artarak, 76 bin 299’a ulaştı.

Bilecik’teki taşıtların 36 bin 351 adeti otomobil, 13 bin 89 adeti kamyonet, 11 bin 790 adeti traktör, 9 bin 449’u motosiklet, 3 bin 290 adeti kamyon, bin 77 adeti minibüs, 909 adeti otobüs, 344 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Türkiye genelinde ise; trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mart ayı sonu itibarıyla 26 milyon 937 bin 791’e ulaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem