Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtları istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

Verilere göre Türkiye’de mart ayında 191 bin 729 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yeni kayıtlarla birlikte Türkiye’deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 26 milyon 937 bin 791'e yükseldi.

SAMSUN'DA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTTI

TÜİK verilerine göre, Samsun’daki motorlu kara taşıtı sayısı mart ayında geçen aya göre 2 bin 941 adet artarak ay sonu itibarıyla 425 bin 660’a çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem