'Siyasi nezaket' rafta: Erdoğan, AYM töreninde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı

AYM'nin 61'inci kuruluş yıldönümü kapsamında yüksek mahkemenin Yüce Divan Salonu'nda tören yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu'nun ardından salona gelen Erdoğan, protokolde Kılıçdaroğlu hariç herkes ile tokalaştı.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER

Anayasa Mahkemesinin 61'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Arslan, başkanvekilleri ve üyelerle birlikte Aslanlı Yol'da yürüyerek Anıtkabir'e geldi.

Mozoleye çelenk koyarak saygı duruşunda bulunan Arslan ve beraberindekiler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Arslan, şunları yazdı:

"Anayasa Mahkemesi 61. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kez daha huzurundayız. Milletimize emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Anayasa Mahkemesi olarak; insanımızın temel hak ve hürriyetlerini korumanın çabası içerisindeyiz. Asırlık Cumhuriyetimizi Anayasa'da ifadesini bulan, insan haklarına dayanan, adil ve demokratik bir hukuk devleti olarak gelecek asırlara taşımak için azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle istiklal mücadelemizin kahramanlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun."

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NA SELAM VERMEDİ

Anıtkabir ziyaretinin ardından Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Halk TV'nin aktardığına göre Yüce Divan Salonu'na önce Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu'nun ardından salona gelen Erdoğan, protokol ile tokalaştı ancak Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadan yerine oturdu.