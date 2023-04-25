Demirtaş'tan Soylu'ya: Kendi mitinginde toplayamadığı kadar insanı bir kerede gözaltına aldırmış

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 19 gün kala Diyarbakır'da düzenlenen, yaklaşık 150 kişinin gözaltına alındığı 'operasyon' sonrası kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda zamanlaması açısından 'manidar' bulunan gelişmeyle ilgili bilgi veren Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir, "Operasyon halen devam ediyor. Gözaltılar devam ediyor. Birçok avukat arkadaşımızın bürolarında aramalar sürüyor. Şu ana kadar bir gerekçe belirtilmiyor. Bize sunulan bir gerekçe yok. Farklı meslek gruplarına yönelik bir operasyon. Aralarında STK temsilcileri var. Genel yürütülen bir soruşturma" demişti.

Demirtaş, ilgili haberi alıntılayarak şunları söyledi:

"Süleyman Soylu, kendi mitinginde toplayamadığı kadar insanı bir kerede gözaltına aldırmış! 81 ilde seçim çalışması yürüten tüm arkadaşlara çağrımızdır: Çalışmalarımızı daha sabırlı, daha kararlı şekilde büyütelim. Huzurun, refahın, demokrasinin gelişini engelleyemeyecekler."