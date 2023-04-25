Seçim öncesi Diyarbakır'da operasyon: Avukatlar, gazeteciler ve STK temsilcilerinin aralarında olduğu 150'ye yakın kişi gözaltına alındı

Seçimlere 19 gün kala, Diyarbakır’da büyük bir operasyon düzenlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri eş zamanlı yüzlerce adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Baro ve STK’ların bulunduğu farklı meslek gruplarına üye 100’ü aşkın kişi gözaltına alındı.

“BİRÇOK AVUKAT ARKADAŞIMIZIN BÜROLARINDA ARAMALAR SÜRÜYOR”

Amida Haber’e konuşan Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir, “Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 150’e yakın gözaltı var. Operasyon halen devam ediyor. Gözaltılar devam ediyor. Birçok avukat arkadaşımızın bürolarında aramalar sürüyor. Şu ana kadar bir gerekçe belirtilmiyor. Bize sunulan bir gerekçe yok. Farklı meslek gruplarına yönelik bir operasyon. Aralarında STK temsilcileri var. Genel yürütülen bir soruşturma” ifadelerini kullandı.

HDP'DEN TEPKİ

Sosyal medya hesabından gözaltılara tepki gösteren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel, şunları kaydetti:

“Seçim arifesinde iktidar kaybetme korkusuyla yine gözaltı operasyonlarına sarıldı. Sabah partimizin MYK üyeleri, eşbaşkan yardımcıları, gazeteci, sanatçı ve avukatların içinde olduğu onlarca arkadaşımız Amed’te gözaltına alındılar… Kaybetmekten kurtulamayacaksınız!”

BARODAN TEPKİ: AVUKAT GÖRÜŞ YASAĞI İLE SORUŞTURMA DOSYASINDA GİZLİLİK KARARI ALINMIŞTIR

Diyarbakır Barosu da şu açıklamayı yaptı:

“Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu arama ve gözaltı kararına istinaden bugün sabah saatlerinde Baromuz üyesi meslektaşlarımızın, gazetecilerin ve hak savunucuların evlerine baskın yapılmış, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Temel hak ve özgürlüklere son derece keyfî bir biçimde müdahale edilmekte, avukatlar başta olmak üzere hak savunucuları ve bağlı olunan meslek örgütleriyle sivil toplum örgütlerinin yargı eliyle hedef alındığı, ceza tehditlerine maruz bırakıldığı bir süreç yaşanmaktadır. Yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirleri, hak savunucuları üzerinde yersiz, gereksiz ve ölçüsüz şekilde kötüye kullanıldığı gözlenmekte, avukat görüş yasağı ile soruşturma dosyasında gizlilik kararı alınmıştır.

Yargılananların haklarındaki suçlamaların niteliği ve sebeplerinden en kısa sürede haberdar edilmesi adil bir yargılamanın gereğidir. Meslektaşımıza ilişkin soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararı ve avukat görüş yasağı bulunmakta olup, avukatlarının soruşturma dosyasına erişimi ve bilgi sahibi olması engellenmektedir. Meslektaşlarımıza, gazetecilere ve hak savunucularına yönelik hukuka aykırı, özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal edici uygulamaya son verilmeli, derhal serbest bırakılmalıdır.”