'Garson'un verileri gün ışığına çıkıyor: 'Emniyet teşkilatı hareketli günlerden geçiyor, herkes listelerin peşinde'

T24 yazarı Tolga Şardan, Emniyet teşkilatının bir süredir hareketli günlerden geçtiğini ve bunun 'tayinler', 'terfiler', 'özlük hakları' gibi konulardan kaynaklanmadığını söyledi.

15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası itirafçı olan, 'Garson' kod adıyla bilinen örgüt üyesinin verdiği harici bellekteki özel dosyaların açılmasıyla FETÖ'nün teşkilattaki yaklaşık 180 bin personeli rütbe ve konumuna bakmaksızın fişlediğinin ortaya çıktığını, bu verilerle başlatılan soruşturmalarda çok sayıda kişinin zaman içinde ihraç edildiğini hatırlatan Şardan, yeni gelişmeyi paylaştı:

"(...) Garson'un teslim ettiği veri dosyaları üzerinde çalışan MİT Başkanlığı, dijital veri dosyalarındaki şifrelerin kırılmasıyla yeni verileri gün ışığına çıkardı. Yeni veriler, elbette yine polisler hakkında. Veriler, emniyetteki FETÖ soruşturmalarını yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'na resmi yoldan gönderildi.

Verileri elinde bulan KOM Başkanlığı'nın bugünlerde veri analizi işlemlerini yürütmesi, listelerde yeni bilgileri bulunduğu belirtilen isimleri telaşlandırdı, doğal olarak. Hemen herkes listelerdeki bilgilerin peşinde. KOM Başkanlığı, bilgileri sır gibi saklıyor.

'YİRMİ AKTİF ÜST YÖNETİCİ VAR'

İddiaya göre, yeni ortaya çıkan bilgilerde halen aktif görevde olan bazı üst düzey polis müdürlerine ait bilgiler de mevcut. Bu çerçevede, listelerde 20 dolayında aktif üst düzey ismin yer aldığı emniyet çevrelerinde bilinen durum.

Öte yandan MİT Başkanlığı'nın çözümlediği verilerde, Garson'dan daha önce elde edilen bilgilerde yer alan 'C kodu'yla bulunan isimler hakkında daha detaylı verilere ulaşıldığı emniyet kaynaklarınca ifade ediliyor.

FETÖ arşivinde 'C' olarak görünen binlerce polis halen teşkilatta görev yaptığını hatırlatayım. FETÖ tarafından C kodu verilenler resmi kayıtlarda, 'örgütte iken uzaklaşmış, örgütle bağı kesik kişiler' olarak tanımlanıyor. Yani, C kodlu personelin FETÖ geçmişi mevcut.

Dolayısıyla, emniyet teşkilatının yeniden incelenmesi gerekecek.

Bu arada yeni listelerin işleme alınması sebebiyle halen emniyetteki FETÖ'cü polislerle ilgili yürütülen soruşturmalar askıya alındı. Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapan ve FETÖ dosyalarına bakan müfettişlere yeni bilgilerin analizinden elde edilecek yeni bilgiler ve belgelerin değerlendirilmesi için 'bekleyin' talimatı verildi.

'TERFİ VE ATAMALARDA İMZALARI OLAN İSİMLERİ DE SIKINTIYA SOKACAK'

Yeni verilerin adli ve idari soruşturmalara konu olması, yeni ve farklı bir süreci de beraberinde getirecek kuşkusuz. Özellikle, aktif üst düzey yöneticilerle ilgili bilgilerin ortaya çıkması, söz konusu yöneticilerin terfilerinde ve göreve atanmalarında imzaları olan isimleri de sıkıntıya sokacak!

FETÖ'nün 'C' kodu verdiği personelden büyük bölümünün halen teşkilatta yer alması ve bu isimler hakkında yeni verilere ulaşılması, her fırsatta FETÖ'yle mücadele ettiğini söyleyen İçişleri Bakanı Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı zor durumda bırakması muhtemel. (...)"

Yazının tamamı.