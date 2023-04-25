Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 551 bin 806 oldu.

Türkiye'de Mart ayında 191 bin 729 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı öğrenildi.

EN ÇOK MOTOSİKLET KAYDI YAPILDI

Mart'ta trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 39,8'i otomobil, yüzde 40,2'si motosiklet, yüzde 11,8'i kamyonet, yüzde 4,8'i traktör, yüzde 2,3'ü kamyon, yüzde 0,4'ü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Kaynak: Gerçek Gündem