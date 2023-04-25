Adana’da operasyon: 104 adet silah ele geçirildi

Adana polisinin son bir hafta içinde yaptığı şok uygulamalarda 104 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Adana’da operasyon: 104 adet silah ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için sokaklarda şok uygulamalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Polisin son bir hafta içinde yaptığı uygulamalarda 78 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek ve 5 kuru sıkı tabanca olmak üzere 104 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Polis, ele geçirilen silahları incelenmek üzere kriminale gönderdi.

Kaynak: İHA

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