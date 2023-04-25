Meteoroloji'den Bursa'ya son dakika uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için son dakika uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu.
Bursa'da yarın saat 09.00'dan başlayıp 23.59'a kadar sürmesi beklenen sağanak yağış uyarısında şu ifadelere yer verildi:
"Gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Kaynak: Gerçek Gündem
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