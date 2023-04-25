Meteoroloji'den Bursa'ya son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu.

Bursa'da yarın saat 09.00'dan başlayıp 23.59'a kadar sürmesi beklenen sağanak yağış uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"Gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: Gerçek Gündem