Bir süre önce bastonla geziyordu: Soylu, şimdi de Mesut Özil ve Fatih Akyel'le top oynadı

Bel rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce bastonla gezen Süleyman Soylu, İstanbul'dan aday gösterildikten sonra iyileşti. Soylu, geçen haftaki futbol şovunun ardından, şimdi de Mesut Özil ve Fatih Akyel ile birlikte futbol oynadı.

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Bir süre önce bastonla geziyordu: Soylu, şimdi de Mesut Özil ve Fatih Akyel'le top oynadı

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2'nci Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Beşiktaş'ta esnaf ziyareti yaptı.

Soylu, Ortaköy'deki esnaf ve kanaat önderleri ile çay sohbetinin ardından Arnavutköy'de Boğaziçi Spor Kulübü'nde amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile toplantı yaptı.

Soylu, burada futbolcu Mesut Özil ve Fatih Akyel ile birlikte kısa bir süre top oynadı.

Deprem bölgesinde çalışmaları koordine ederken bel rahatsızlığı gerekçesiyle Erdoğan’ın bölgeye yatığı ziyarette kendisine eşlik ‘edemeyen’ ve bastonla gezdiği fotoğrafları basına yansıyan Bakan Soylu, geçen hafta Eyüpspor tesislerindeki ‘futbol şovu’nun ardından, bu kez de Mesut Özil ve Fatih Akyel ile top oynadı.

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ADAYLIK İYİ GELDİ

Soylu’nun bastonla gezdiği günlerde, siyasi partilerin milletvekili aday listelerine ilişkin tartışmalar sürüyordu. AKP cephesinden sızan kulislerde Erdoğan’ın tüm bakanları milletvekili aday listelerine alacağı, Süleyman Soylu’nun da depremin etkilediği illerden birinden aday gösterileceği belirtildi. Soylu’nun, Erdoğan’ın Hatay ziyaretine belindeki rahatsızlığı gerekçe göstererek katılmaması ve bastonlu görüntüleri bu tartışmalarla ilişkilendirildi ve ‘bölgeden aday gösterilme planına tepki’ olarak yorumlandı. Soylu ise, "Önümüzde deprem, sel varken, bunlarla ilgili çalışırken bırak adaylık düşünmeyi, siyaset zerre kadar zihnimizden geçmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

AKP’nin aday listelerinin kesinleşmesinin ardından Süleyman Soylu’nun, istediği İstanbul’dan ve Birinci Bölge 1. Sıradan aday gösterilmesi, yani vekilliği garantilemesi, ‘kazanan Soylu oldu’ yorumları yapılmasına neden olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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