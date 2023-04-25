Gaziantep’te hırsızlık şüphelisi 34 şahıs tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-24 Nisan 2023 tarihleri arasında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik operasyon yaptı.

Adli makamların koordinesi, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 7 “Evden Hırsızlık”, 3 “Suç Eşyasını Satın Alma ve Kabul Etme”, 3 “Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı”, 3 “Motosiklet Hırsızlığı”, 2 “Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Hırsızlık”, 2 “İşyerinden Hırsızlık”, 2 “İnşaattan Hırsızlık”, 2 “Baz İstasyonlarından Hırsızlık”, 1 "Büyük ve Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı", 1 "Bağ, Bahçe ve Tarladan Hırsızlık", 1 "Otodan Hırsızlık", 1 "Yağma (Gasp)", 1 " Diğer Hırsızlıklar“ olayı olmak üzere toplam 29 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 49 şüpheli yakalandı.

Yakalanarak hakkında yasal işlem başlatılan şüpheli şahıslar 34’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 15 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA