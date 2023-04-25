Sinan Oğan TRT'yi protesto etti: 'Bekle CNN Türk, sırada sen varsın'

Dün, TRT'ye yönelik bir protesto gerçekleştireceğini duyuran Sinan Oğan, TRT önüne gelerek TRT'yi protesto etti.

Oğan, paylaşımında "TRT bize yer verme zorunluluğu olmasına rağmen yer vermedi. Bu nedenle yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde protesto gerçekleştireceğim. Basın mensuplarını da basın açıklaması yapacağım TRT Genel Müdürlüğü önüne davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TRT ÖNÜNE GELDİ

Oğan, TRT önüne seçim otobüsü ile gelerek eline mikrofon aldı ve TRT'ye "böyle devam ederseniz her gün buradan yayın yapacağım" dedi. Oğan, "Sırada sen varsın bekle CNN Türk" ifadelerini kullandı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Oğan, "Biz il il ilçe ilçe Türkiye'yi geziyoruz. Gönderdiğimiz basın bültenlerine yer verilmiyor, TRT bize hiç yer vermiyor o yüzden buna mecbur kaldık. Sırasıyla CNN Türk'e gideceğiz, bize yer vermeyen tüm kanalların önüne gidip sesimizi duyuracağız. Biz sadece anayasanın bize sunduğu hakkı kullanmak istiyoruz." dedi.

Oğan, "Otobüse biniyorum ve RTÜK önüne gidiyorum. Her gün taraftarlarımı oraya çağırıp megafonla sesimi duyuracağım. Buna gerek yok, Tayyip Erdoğan'ın değil anayasanın emrettiği gibi davranın. Tüm basına söz veriyorum 15 Mayıs sabahı kimse sizi rahatsız edemeyecek, özgür bir şekilde yayınınızı yapacaksınız." dedi.