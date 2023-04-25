Selvi'den AKP'ye bir uyarı, bir öneri: 'Soğan' deyip geçmeyin; oyu verecek olan TOGG değil, dar gelirli vatandaşlar

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçime giden süreçte partiye hem uyarı hem de öneride bulundu: "İktidarın soğan fiyatını, etteki pahalılığı önlemesi gerekir. Netice itibarıyla oy verecek olan Togg değil, filesini doldurmaya çalışan dar gelirli vatandaşlarımızdır."

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Selvi'den AKP'ye bir uyarı, bir öneri: 'Soğan' deyip geçmeyin; oyu verecek olan TOGG değil, dar gelirli vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'düşük faiz' ısrarı neticesinde uygulamaya konulan ve ekonomistlerin hiçbir şekilde mantıklı bir yanını bulamadığı politikalar nedeniyle ekonomik krize sürüklenen Türkiye'de, kilosu 30 liraya kadar çıkan kuru soğanla ilgili tartışmalar sürüyor. 

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananlarla ilgili olarak "O (Erdoğan) kalırsa bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira" derken; Erdoğan ise buna karşın İHA, SİHA ve TOGG'u ortaya koymuştu.

Ana muhalefet liderinin ise buna yanıtı "20 yıldır devleti yönetiyorsanız, 20 yılda bu insanları karınlarını doyuramaz bir noktaya taşımışsanız oturup sorgulamanız lazım. ben köprü yemiyorum ki yemek yiyeceğim. Çocuğumun beslenme çantasına köprü koymayacağım ki, süt koyacağım" olmuştu. 

Tartışmaya iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de katıldı; ancak 'mahallesinin' aksine, AKP'ye birtakım uyarılarda bulundu: "Soğan deyip geçmeyin."

Vatandaşların Togg'la, TCG Anadolu gemisiyle, İHA'larla, SİHA'larla gurur duyacağını, Karadeniz gazından mutlu olacağını dile getiren Selvi, "Ama dar gelirli vatandaşlarımızın ekonomisi Togg değil markettir. Soğandır, patatestir, salçadır, makarnadır, et fiyatlarıdır. Halkın ekonomisi kendi cebidir. Tüketiciyi bunlar ilgilendirir" ifadesini kullandı; ardından bir öneride de bulunarak şunları kaydetti:

"O nedenle Togg’la gurur duyduğumuz kadar iktidarın soğan fiyatını, etteki pahalılığı önlemesi gerekir. Netice itibarıyla oy verecek olan Togg değil, filesini doldurmaya çalışan dar gelirli vatandaşlarımızdır."

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