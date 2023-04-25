İyi Parti yönetiminden Aytun Çıray'a ağır sözler: 'Sen kimsin ki zarar vereceksin'

Aday listelerine tepki göstererek milletvekilliği adaylığından çekilen İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ı ağır ifadelerle eleştiren bir açıklama geldi. İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, adını anmadan, ancak daha önce üyesi olduğu partileri sayarak tarif ettiği Çıray'a, "Sen kimsin ki İYİ Parti'ye zarar verebilesin" dedi.

Dervişoğlu, daha önce DYP, ANAP ve CHP'de siyaset yapan Aytun Çıray'ı, Twitter hesabından paylaştığı ağır ifadelerle eleştirdi.

Dervişoğlu, adını anmayarak tarif etmekle yetindiği Çıray için şu ifadeleri kullandı:

"DYP’de siyaset yaptın DYP’li, ANAP’ta siyaset yaptın ANAP’lı, CHP’de siyaset yaptın CHP’li hiç olmadın. Vekillik koparabilmek için MHP ve AK Parti’de de bulunmak istedin ama beceremedin. İYİ Parti’de ise zaten en başından itibaren sadece problem oldun. Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak 5’er kişi bul sonsuza kadar susacağım. Ne yaparsan yap, bu zamana kadar herhangi bir faydana şahit olmadığımızdan, vermeyi planladığın zarardan asla endişe duymayız. Ayrıca sen kimsin ki, İYİ Parti’ye zarar verebilesin? Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberrut iktidardan, hem de senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız."