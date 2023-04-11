Aytun Çıray'dan "İdris Naim Şahin" tepkisi: Öğrendiğimde adeta şok oldum

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiği iddiasını yalanladı.

Twitter hesabından "Ankara kulislerinde Aytun Çıray'ın, İYİ Partiden ve tüm görevlerinden istifa ettiği konuşuluyor" şeklinde bir paylaşıma yanıt veren Çıray, "Yalan" ifadesini kullandı.

Aytun Çıray, milletvekili aday listelerini eleştirerek adaylıktan çekilmişti. Çıray, bugün yaptığı bir başka paylaşımda eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Ordu'dan aday olmasına tepki gösterdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından "FETÖ’yü Araştırma Komisyonu" üyesi olduğunu söyleyen Çıray, "Komisyon için ünlü ve deneyimli emekli edilmiş emniyet müdürlerimiz, generallerimize danışıyordum. 'Emniyet’teki FETÖ’cüler nasıl temizlenir?' diye sordum. 'İdris Naim Şahin kimleri vali, müdür, bürokrat olarak atadıysa tamamını görevden almakla başlanmalı' dedi. Ben de bunu Sn Soylu’ya sözlü ve yazılı ilettim. 'Tetkik edin' dedim. Nitekim Sn Soylu -sadece ben söyledim diye olmayabilir- onları görevden aldı" dedi.

'YEREL SEÇİMLERDE ŞAHİN'İN ADAY OLMASINA ÖZDAĞ'LA BİRLİKTE DİRENDİK'

İdris Naim Şahin'in yerel seçimlerde de belediye başkanı adaylığı için adının geçtiğini hatırlatan Çıray, "Daha sonra İYİ Parti’yi kurduk. Yönetimde birlikte olduğumuz Sn Ümit Özdağ bana geldi ve dedi ki; 'İ. Naim Şahin’i bizim parti Ordu Belediye Başkanı adayı yapıyor. Bunu kabul edemem.' Haklıydı, birlikte direnerek, hatta 'İstifa ederiz' diyerek adaylığını önledik. Bunu Genel Başkan’ın 'yanıltılmış' olabileceğine bağladık" ifadelerini kullandı.

'ELAZIĞ ADAYI FETHULLAH'A 'ALLAH DOSTU' DİYEN BİRİ, KARS ADAYI MENZİLCİ'

Şahin'in Ordu'da birinci sıradan aday gösterilmesini öğrenince "şok" olduğunu belirten Çıray, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada adaylığımı geri çekmeden önce bu şahsın Ordu 1. sıradan aday yapılacağını öğrendiğimde adeta şok oldum. Aynı suda niye iki kez yıkanılsın ki?!! Bunun üzerine... Nitekim Türk Polis Teşkilâtı’nın abide insanlarından, FETÖ kumpasları mağduru Emin Arslan (Emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı) bir twit atarak İ. Naim Şahin ile ilgili olarak, 'Emniyet teşkilâtının FETÖ’ye peşkeş çekildiği dönemin İçişleri Bakanı' diye yazdı. Şu anda İYİ Parti listelerine bakın... Elâzığ 1. sıra Fethullah’a 'Allah dostu' diyen biri. Kars 1. sıra adayı Menzilci görünüyor."

'GÖKHAN ZAN'IN SEÇİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ'

"Hatay’da genç, sporcu Gökhan Zan 2. sıraya konularak seçilmesinin önüne geçildi. Gaziantep 1. sıra adayı ise, sosyal medya paylaşımlarında adeta uyuşturucu kullanıyormuş gibi küfürler eden birini getirmişler. Peki ne yapılmak isteniyor?"

'İYİ PARTİ ZAYIFLATILMAK MI İSTENİYOR?'

"Bu atamaları yapanların partinin zarar göreceğini bilmemeleri mümkün mü? Sözde temayül yoklaması ile tasfiye edilen liyakatliler var. Acaba İYİ Parti zayıflatılmak veya tasfiye edilmek mi isteniyor? Asıl şu soruyu sorun bakalım: İYİ Parti zarar gördüğünde kim kâr kim zarar eder?

Bana 'Sus, zamanı mı?' diyenlere sesleniyorum. Evet tam zamanı. Milletvekili aday listeleri kesinleşmedi. Düzeltme yapılırsa partimize bir şans ortaya çıkabilir. Bunu söylerken yanlış yorumları önlemek için yazayım: Ben asla aday değilim."